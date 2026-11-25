Il bel messaggio di Mandragora per ricorda Commisso nel giorno del suo compleanno
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Nel giorno in cui l'ex presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avrebbe compiuto i 77 anni di età, l'ex centrocampista viola e oggi al Torino, Rolando Mandragora, lo ha voluto ricordare ancora una volta con un bel messaggio tramite una storia Instagram pubblicata sul suo profilo: "Buon compleanno Pres e Uomo d'altri tempi". Questo a dimostrazione di come Rocco, negli anni in cui è stato presidente viola, abbia stretto un bellissimo legame con i suoi giocatori, che considerava, come spesso diceva, una famiglia.
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