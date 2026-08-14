"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Così cantava Antonello Venditti in Amici Mai e così può anche essere letta la reunion fra Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano in quel di Istanbul. Il serbo, infatti, nei gironi scorsi ha firmato per il Besiktas riunendosi così all'allenatore che più di tutti ha esaltato le sue qualità. Allo stesso tempo, Italiano ha ritrovato il bomber che in 3 anni alla Fiorentina non ha mai più ritrovato. Oggi, i due si sono riuniti dopo più di 4 anni e mezzo. Di seguito le immagini caricate sui social da parte del club turco:

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