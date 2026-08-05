Un rigore? Una punizione? Fagioli e Gudmundsson se la giocano così in allenamento
La Fiorentina è la regina del mercato, i tifosi sorridono e anche in campo il clima sembra leggero. Infatti, come riporta uno scatto di Gudmundsson con Nicolò Fagioli, postata sul proprio profilo Instagram, durante gli allenamenti i sorrisi non mancano.
I due giocatori viola infatti si stanno giocando un calcio di rigore o una punizione a "Sassa, carta e forbice". L'inizio della stagione si avvicina e Grosso può contare sulla felicità dei suoi giocatori.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Gli opinionisti
La maglia numero 10
Radio e tv
Pruzzo: "Mastantuono non faccia il 'fenomeno', sennò a gennaio può andare"
Altre news
Figo distrugge Infantino: "Un vile farabutto. Deve andarsene. Adesso"
Conferenze stampa
Oulai: "Tante inesattezze sul mio arrivo. Ecco chi mi ha impressionato di più"
Calciomercato
Moretto: "Ok Mastantuono, ma Paratici cerca un'altra ala di livello e di proprietà"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti