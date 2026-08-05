La Fiorentina è la regina del mercato, i tifosi sorridono e anche in campo il clima sembra leggero. Infatti, come riporta uno scatto di Gudmundsson con Nicolò Fagioli, postata sul proprio profilo Instagram, durante gli allenamenti i sorrisi non mancano.

I due giocatori viola infatti si stanno giocando un calcio di rigore o una punizione a "Sassa, carta e forbice". L'inizio della stagione si avvicina e Grosso può contare sulla felicità dei suoi giocatori.