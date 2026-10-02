L'ex Empoli tornerà a fare il terzino
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Fabiano Parisi non vede l'ora di tornare in campo con la maglia della Fiorentina. Il terzino ex Empoli, fuori per infortunio da maggio 2026, sta continuando il suo lavoro al Viola Park per tornare in forma e mettersi a disposizione di Paolo Vanoli.
Come mostrato sui social, questa mattina Parisi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra per continuare a recuperare la migliore forma in vista di gennaio 2027. Ecco la foto:
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