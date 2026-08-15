Primo allenamento da calciatore della Fiorentina per Matteo Pellegrino nella sessione andata in scena nella giornata di oggi
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E' ufficialmente iniziata l'avventura in viola di Matteo Pellegrino che, dopo aver visto i suoi compagni travolgere il Benevento con un netto 4-1, oggi è sceso in campo per prendere parte al primo allenamento con la Fiorentina. Di seguito le immagini caricate sui social da parte del club viola:
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