La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando

Un curioso siparietto tutto viola sui social. Leonardo Pieraccioni ha condiviso nelle proprie storie Instagram una foto insieme a Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina.

"Formazione fatta! Alè Viola", ha scritto l'attore fiorentino a corredo dello scatto con l'allenatore viola. Un messaggio scherzoso che strizza l'occhio al mondo Fiorentina e che arriva proprio mentre Vanoli è al lavoro per dare una nuova identità alla squadra. QUI SOTTO LA FOTO