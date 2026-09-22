Leonardo Pieraccioni pubblica una foto con Paolo Vanoli sui social e scherza sulla Fiorentina: «Formazione fatta! Alè Viola».
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
Un curioso siparietto tutto viola sui social. Leonardo Pieraccioni ha condiviso nelle proprie storie Instagram una foto insieme a Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina.
"Formazione fatta! Alè Viola", ha scritto l'attore fiorentino a corredo dello scatto con l'allenatore viola. Un messaggio scherzoso che strizza l'occhio al mondo Fiorentina e che arriva proprio mentre Vanoli è al lavoro per dare una nuova identità alla squadra. QUI SOTTO LA FOTO
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