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Prima gioia personale in maglia viola per Mateo Pellegrino, ma in una serata amara per la Fiorentina. L’attaccante argentino ha trovato il suo primo gol con la maglia gigliata nella sfida persa contro il Torino, una rete che però non è bastata alla squadra di Grosso per evitare la sconfitta.

Nel giorno successivo al ko, Pellegrino ha affidato a Instagram un messaggio rivolto all’ambiente e ai compagni: “Lavorare e reagire, sempre uniti”. Poche parole, ma dal significato chiaro, con il centravanti che prova a suonare la carica in vista dei prossimi impegni dopo un avvio di campionato complicato.

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