Il nuovo esterno offensivo viola Alieu Njie ha pubblicato un post su Instagram a seguito del suo esordio in maglia gigliata in Fiorentina-Torino. Ecco di seguito le parole del giocatore: "È stato un onore indossare questi colori per la prima volta. Il risultato non è quello che volevamo, ma torneremo più forti e migliori! ⚜️".

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