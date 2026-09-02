Un abbraccio dal forte sapore argentino che unisce il passato glorioso della Fiorentina al presente del grande calcio internazionale. Sta facendo il giro dei social uno scatto che ritrae il giovane talento viola Franco Mastantuono in compagnia di una leggenda immortale del calcio mondiale e della storia gigliata: Gabriel Omar Batistuta.

L'incontro con il Re Leone

I due sono stati immortalati insieme sorridenti e in abiti informali, in un momento di totale relax a Firenze. Una foto semplice ma carica di significato, che mette a confronto la gioventù di uno dei talenti più cristallini del panorama sudamericano con l'iconico Re Leone, eroe indiscusso della tifoseria viola e simbolo eterno di grinta e fiuto del gol.