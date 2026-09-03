L'attaccante della Fiorentina si è trasferito a Firenze in prestito con diritto di riscatto
VIDEO VN - Pizarro: “Vi spiego le differenze tra la mia e questa Fiorentina”
Wilfred Gnonto, sul proprio profilo social, ha salutato così il Leeds United: "Leeds, vi auguro una stagione straordinaria. Sarò sempre uno di voi".
L'attaccante della Fiorentina si è trasferito a Firenze in prestito con diritto di riscatto. Nello scacchiere di Fabio Grosso sarà il primo sostituto di Mastantuono. Ecco il post:
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