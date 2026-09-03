Anche per il Torino la sfida del Franchi sarà un appuntamento delicato. I granata sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, e Abate vuole i suoi primi punti in A. Petrachi negli ultimi giorni ha chiuso numerosi colpi (tra cui quello di Mandragora), ma non vuole fermarsi.

Per la difesa, come scrive la Gazzetta dello Sport, è pronto un ritorno a sorpesa. Ricardo Rodriguez vestirà di nuovo la maglia del Torino, dopo 2 anni passati al Betis. Lo svizzero era svincolato dopo l'esperienza andalusa, ma nei prossimi giorni diventerà un nuovo calciatore granata. Rodriguez era stato il capitano del Torino di Juric, tra il 2022 ed il 2024.