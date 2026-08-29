Eman Kospo saluta la Fiorentina con un “Grazie Firenze” e passa al Mantova a titolo definitivo. L’addio dopo le polemiche social del fratello.
VIDEO Sky - Zirkzee-Fiorentina si complica: le ultime
Si chiude dopo una sola stagione l’avventura di Eman Kospo con la Fiorentina. Il difensore classe 2007 ha salutato Firenze sui social con un semplice “Grazie Firenze”, prima di iniziare la sua nuova esperienza al Mantova. Il bosniaco si trasferisce a titolo definitivo in Serie B dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera con la maglia viola, senza però riuscire a esordire ufficialmente con la Prima Squadra.
L’addio arriva inoltre a pochi giorni dalle polemiche nate sui social per alcune parole del fratello Amar Kospo. Dopo il pesante ko della Fiorentina contro la Roma, il fratello del centrale aveva criticato duramente il club per l’arrivo di due nuovi difensori, definendo la società viola “il club più ridicolo del pianeta” in una storia Instagram successivamente cancellata, denunciando un attacco hacker nei suoi contronti. Adesso per Kospo si apre una nuova pagina: il Mantova ha deciso di puntare su di lui a titolo definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA