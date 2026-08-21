Nel giorno in cui si continua a parlare con insistenza del possibile assalto del Como a Moise Kean, arriva un segnale social della Fiorentina. Il club viola ha infatti pubblicato sui propri canali una foto dell’attaccante durante l’allenamento, immortalato mentre calcia, accompagnando lo scatto con una semplice scritta: «KMB».

Un post che inevitabilmente attira l’attenzione in queste ore, mentre il Como continua a lavorare per il centravanti viola. La prima proposta da 30 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto è stata respinta e nella giornata di oggi è atteso un possibile rilancio dei lariani. La Fiorentina, intanto, continua normalmente a lavorare con Kean e lo mostra anche sui propri canali ufficiali.