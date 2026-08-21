Novità dall’allenamento di questa mattina al Viola Park, con la Fiorentina al lavoro in vista della sfida contro la Roma

Giovanni Zecchi
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Novità dall’allenamento di questa mattina al Viola Park, con la Fiorentina al lavoro in vista della sfida contro la Roma. Arthur Atta ha svolto parte della seduta insieme al gruppo, un segnale positivo verso il recupero completo.

Ancora assente invece Rolando Mandragora, che non ha lavorato con i compagni per un problema alla schiena e resta quindi da valutare in vista della trasferta dell’Olimpico. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate nei prossimi giorni.

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