Lucci al lavoro per avvicinare Fiorentina e Como su Kean. Il club viola vuole definire il futuro dell’attaccante entro il weekend
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Continua a tenere banco il futuro di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l’agente dell'attaccante Alessandro Lucci sarebbe al lavoro per provare a ridurre la distanza tra Fiorentina e Como, con l’obiettivo di capire se esistano i margini per arrivare a una soluzione condivisa sul futuro dell’attaccante viola.
La volontà della Fiorentina sarebbe quella di chiudere la questione in tempi rapidi, possibilmente entro la fine della settimana. Il club viola ha interesse ad arrivare a un epilogo definitivo della vicenda, che non deve necessariamente coincidere con una cessione: anche la permanenza di Kean a Firenze rappresenterebbe infatti una soluzione, purché la situazione venga chiarita in tempi brevi.
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