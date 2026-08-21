Giornata di presentazione al Viola Park per Mateo Pellegrino, nuovo attaccante della Fiorentina
VIDEO - Sarri stufo in conferenza stampa post Conference: "Ho fame"
Giornata di presentazione al Viola Park per Mateo Pellegrino, nuovo attaccante della Fiorentina. Il centravanti argentino incontrerà per la prima volta i giornalisti per raccontare le sue sensazioni dopo l’arrivo in viola, gli obiettivi per la nuova stagione e i primi giorni di lavoro con la squadra. La conferenza stampa inizierà alle 14: segui con noi su ViolaNews tutte le parole di Pellegrino in diretta
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