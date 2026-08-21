Giornata di presentazione al Viola Park per Mateo Pellegrino, nuovo attaccante della Fiorentina

Alessio Vannini
US Cremonese v SS Lazio - Serie A

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Giornata di presentazione al Viola Park per Mateo Pellegrino, nuovo attaccante della Fiorentina. Il centravanti argentino incontrerà per la prima volta i giornalisti per raccontare le sue sensazioni dopo l’arrivo in viola, gli obiettivi per la nuova stagione e i primi giorni di lavoro con la squadra. La conferenza stampa inizierà alle 14: segui con noi su ViolaNews tutte le parole di Pellegrino in diretta

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Mateo Pellegrino

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