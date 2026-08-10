Giornata speciale per Michael Kayode, che è diventato papà. L'ex terzino della Fiorentina ha condiviso sui propri social la gioia per la nascita della figlia Amelie, accompagnando l'annuncio con un dolce stacco. Un momento importante nella vita del classe 2004, che ha voluto rendere partecipi anche i suoi tanti followers. Ecco il post del giovane terzino

Giornata speciale per Michael Kayode, che è diventato papà. L'ex terzino della Fiorentina ha condiviso sui propri social la gioia per la nascita della figlia Amelie, accompagnando l'annuncio con alcuni dolci scatti insieme alla compagna e alla neonata. Un momento importante nella vita del classe 2004, che ha voluto rendere partecipi anche i suoi tanti followers.

Caricamento post Instagram...