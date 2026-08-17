L'appuntamento è fissato per martedì 25 agosto, a partire dalle ore 19, in piazza Santa Maria Novella
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La Curva Fiesole chiama a raccolta tutto il popolo viola per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. In occasione della notte a cavallo tra il 25 e il 26 agosto, i tifosi hanno organizzato una grande celebrazione per accompagnare Firenze verso il centenario.
L'appuntamento è fissato per martedì 25 agosto, a partire dalle ore 19, in piazza Santa Maria Novella. Da qui, alle 21, prenderà il via un corteo che attraverserà le strade del centro storico coinvolgendo i sostenitori viola in una serata che si preannuncia particolarmente partecipata.
La manifestazione culminerà poi con uno spettacolo annunciato dalla Curva Fiesole, che sui propri canali social ha invitato tutti i tifosi a prendere parte all'iniziativa: «Il corteo passerà dalle vie del centro e culminerà con uno spettacolo come solo noi fiorentini sappiamo fare!».
Un appuntamento pensato dunque per celebrare il legame tra la Fiorentina, Firenze e la sua tifoseria nel periodo in cui il club compirà un secolo di storia. Il messaggio della Fiesole si chiude con il tradizionale incitamento: «Avanti Firenze! Avanti Curva Fiesole!».
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