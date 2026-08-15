È iniziata ufficialmente l’avventura di Radu Dragusin con la maglia della Fiorentina. Il difensore romeno ha infatti fatto il suo esordio nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento, vinta dai viola per 4-1, muovendo così i primi passi in gare ufficiali con la sua nuova squadra.

Oggi, Dragusin ha affidato a Instagram le sue prime sensazioni dopo il debutto, sottolineando soprattutto l’impatto avuto dal pubblico viola e l’importanza della stagione del Centenario. Parole che raccontano subito il legame che il nuovo difensore vuole costruire con l’ambiente e con i tifosi

“Bellissimo giocare la mia prima gara ufficiale con la Fiorentina. L’energia dei tifosi è tutto ciò che ti aspetteresti da una squadra con così tanta storia e tradizione. Rendiamo memorabile la stagione del Centenario, Forza Viola!”.