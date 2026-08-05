"Ci siamo preparati al meglio in questo precampionato. Ora siamo pronti ad affrontare la nuova stagione"

Redazione VN
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Domani la Fiorentina sfiderà il Deportivo nell'ultima amichevole della stagione. Dopodiché, Fabio Grosso si concentrerà sulla prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia. Nel mentre, David De Gea ha mandato un messaggio ai tifosi attraverso il proprio profilo Instagram: "Ci siamo preparati al meglio in questo precampionato. Ora siamo pronti ad affrontare la nuova stagione". Questo il post:

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De Gea

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