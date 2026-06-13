Fiori d’arancio per Andrea Colpani, che lo scorso 11 giugno ha sposato la storica compagna Giulia Boninsegna in una cerimonia celebrata pochi giorni fa.
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FOTO – Colpani si sposa: alla sua festa di nozze anche un altro ex viola
Colpani si riunisce con un altro ex Fiorentina in occasione della festa di nozze dell'oggi calciatore del Monza
Un momento speciale, condiviso anche sui social attraverso alcune fotografie pubblicate dallo stesso Colpani e da Edoardo Bove, che hanno permesso ai tifosi di sbirciare alcuni istanti della festa.
Tra gli invitati, infatti, era presente proprio Bove, ex compagno di squadra di Colpani durante l’esperienza vissuta alla Fiorentina nella stagione 2024-25 agli ordini di Raffaele Palladino. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto anche lontano dal campo e la presenza del centrocampista del Watford al matrimonio ne è un’ulteriore testimonianza.
Qui di seguito lo scatto social:
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