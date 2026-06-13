FOTO – Colpani si sposa: alla sua festa di nozze anche un altro ex viola

Un momento speciale, condiviso anche sui social attraverso alcune fotografie pubblicate dallo stesso Colpani e da Edoardo Bove , che hanno permesso ai tifosi di sbirciare alcuni istanti della festa.

Tra gli invitati, infatti, era presente proprio Bove, ex compagno di squadra di Colpani durante l’esperienza vissuta alla Fiorentina nella stagione 2024-25 agli ordini di Raffaele Palladino. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto anche lontano dal campo e la presenza del centrocampista del Watford al matrimonio ne è un’ulteriore testimonianza.