Oulai ritrova Alban Lafont in Nazionale: l'ex portiere della Fiorentina ha pubblicato sui social una foto insieme al centrocampista viola.
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Durante questa sosta per gli impegni delle Nazionali, Christ Inao Oulai ha ritrovato una vecchia conoscenza della Fiorentina. Il centrocampista viola, impegnato con la Costa d'Avorio, ha infatti incontrato Alban Lafont, ex portiere viola oggi nel giro della Nazionale ivoriana.
A immortalare il momento è stato proprio Lafont, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Oulai. Un piccolo tuffo nel passato viola, con i due protagonisti ritrovatisi fianco a fianco in questa sosta internazionale.
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