La Fiorentina ha postato una manciata di foto istituzionali con il direttore generale Alessandro Ferrari e una delegazione del Real Madrid prima dell'amichevole di oggi. Tra le maglie mostrate, ce n'è una molto bella, nera con finiture in violetto, quasi fucsia.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

In molti si sono chiesti se fosse la terza maglia, ma così non è. Si tratta invece dellaper quest'anno, che viene dopo quella arancione indosso a De Gea oggi e prima di quella verde fluo che abbiamo già visto in azione.