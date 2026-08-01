Questa divisa la vedremo addosso ad un solo giocatore gigliato: il portiere, dato che è la seconda dopo quella arancione
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
La Fiorentina ha postato una manciata di foto istituzionali con il direttore generale Alessandro Ferrari e una delegazione del Real Madrid prima dell'amichevole di oggi. Tra le maglie mostrate, ce n'è una molto bella, nera con finiture in violetto, quasi fucsia.
In molti si sono chiesti se fosse la terza maglia, ma così non è. Si tratta invece della seconda divisa dei portieri per quest'anno, che viene dopo quella arancione indosso a De Gea oggi e prima di quella verde fluo che abbiamo già visto in azione.
@acffiorentina @realmadrid— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 1, 2026
Klagenfurt pic.twitter.com/L2DngFlRgH
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