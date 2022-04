Commento anti Juve, bufera social su Patrick Zaki: “Insulti e aggressioni”

L'attacco social all'attivista reo soltanto di aver fatto un commento da tifoso

Le decisioni dell’arbitro Sacchi e i due cartellini rossi rimediati dal Bologna sono stati messi in discussione da Patrick Zaki, l'attivista egiziano per i diritti civili, detenuto per 22 mesi in carcere al Cairo. Grande tifoso del Bologna, ha twittato: "Due cartellini rossi, stanno ancora pagando". Subito dopo sotto il cinguettio si è scatenato un polverone, con alcuni tifosi bianconeri che lo hanno attaccato per le sue vicende personali e altri che hanno cercato di ridurre tutto al campo.