Il calciomercato e le recenti operazioni di casa Torino continuano a far discutere, scatenando l'ironia pungente dei tifosi d'eccezione. Tra questi c'è senza dubbio Piero Chiambretti, noto conduttore, comico e grande sostenitore granata, che nelle ultime ore si è reso protagonista di una serie di sfottò social virali rivolti al presidente Urbano Cairo, chiamando in causa con simpatia anche la Fiorentina.

La provocazione: "Cairo ha venduto Mentana alla Fiorentina"

Dopo un primo attacco al vetriolo recitava "Il Toro non è una squadra, è un diritto di riscatto", il comico è tornato alla carica su Instagram con una battuta esilarante che chiama in causa direttamente i colori viola: "Breaking News. Ieri sera durante il tg di La7, il presidente Cairo ha venduto il conduttore Mentana alla Fiorentina".

Un'iperbole comica che prende spunto proprio dai recenti intrecci di mercato sull'asse Firenze-Torino, in primis l'operazione che ha portato l'attaccante Alieu Njie alla corte gigliata, e che si rifà alle storiche contestazioni della piazza torinese verso la gestione delle cessioni dei pezzi pregiati.

"Bilancio salvo, il Toro no": lo sfogo social di Chiambretti

La raffica di stoccate non si è fermata qui. Nell'ultima storia pubblicata sui propri canali social, Chiambretti ha rincarato la dose con un messaggio tanto breve quanto perentorio: "Il bilancio è salvo, il Toro no".

Se la fede granata del conduttore era cosa nota a tutti, la decisione di esporsi in maniera così diretta rappresenta una novità che ha subito fatto il giro dei social, stuzzicando anche le risate del popolo viola.

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