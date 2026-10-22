Di Riccardo Sottil si sono completamente perse le tracce. Il giocatore è ancora tecnicamente tesserato per la Fiorentina con un contratto in essere valido fino al giugno 2027, cioè al termine di questa stagione (a circa 1 milione netto). Nelle ultime ore di mercato era stato trovato l'accordo per un prestito al Watford in Championship, ma poi l'affare è sfumato e il giocatore classe 1999 è rimasto a Firenze ma di fatto fuori rosa. Non si allena con i compagni.

Oggi Sottil ha pubblicato alcune storie con alcune sue azioni, in maglia viola. E ha scritto: "When I do this again, it'll feel like the first time" (ovvero "Quando lo farò di nuovo, sembrerà la prima volta"). Un messaggio sibillino, probabilmente la grande voglia di tornare presto a giocare, ma non prima di gennaio. E, salvo clamorose sorprese, non sarà più con la maglia della Fiorentina.