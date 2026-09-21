Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il 2-2 tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi sulla grande prestazione offerta dagli uomini di Paolo Vanoli sul prato del Franchi.

Lo spettacolo del Franchi e la svolta viola

Borghi ha voluto sottolineare l'altissimo livello dello scontro diretto andato in scena a Firenze: "La partita del Franchi è stata bellissima. Ci sono state occasioni, episodi, gol, parate. I due portieri hanno regalato fotografie bellissime. È finita pari e, secondo me, giustamente. La Fiorentina ha portato a casa la dimostrazione che si è messa in moto".

La cura Vanoli dopo la gestione Grosso

Ancora più significativa la riflessione del telecronista sull'impatto di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata: "Dopo Grosso, Vanoli ha saputo toccare le corde giuste, intervenendo nei punti giusti. C'è ancora tanto da fare, ma si è sbloccata la Fiorentina. Faccio fatica a credere che Grosso sia un incapace: semplicemente non è andata, non si sono incastrate le cose. Succede. Ora però è un'altra squadra. Anche con il Frosinone aveva prodotto tantissimo, pur senza riuscire a stare bene in campo. Adesso è un'altra roba".