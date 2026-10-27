Le emozioni dell'impresa della Fiorentina a Wembley con il gol di Batistuta. Ma i tifosi si sfogano nei commenti
Il 27 ottobre è l'anniversario di una delle partite più memorabili della storia recente della Fiorentina. Non era una finale e non assegnò un trofeo, ma la vittoria sull'Arsenal nella Champions League 1999/2000 fu un'impresa epica. Nessuna squadra italiana aveva mai vinto a Wembley: ci riuscirono i viola di Trapattoni, 1-0 con un gol di Batistuta entrato nella leggenda.
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V.I.P.
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