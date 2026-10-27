Le emozioni dell'impresa della Fiorentina a Wembley con il gol di Batistuta. Ma i tifosi si sfogano nei commenti

Redazione VN
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Il 27 ottobre è l'anniversario di una delle partite più memorabili della storia recente della Fiorentina. Non era una finale e non assegnò un trofeo, ma la vittoria sull'Arsenal nella Champions League 1999/2000 fu un'impresa epica. Nessuna squadra italiana aveva mai vinto a Wembley: ci riuscirono i viola di Trapattoni, 1-0 con un gol di Batistuta entrato nella leggenda.

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La Fiorentina sui propri canali social ha pubblicato un video con le azioni salienti di quella partita e la testimonianza di due "gregari" di quella squadra: Fabio Rossitto e Daniele Adani. Un contenuto emozionante che ha però scatenato nostalgia e rimpianto tra i tifosi. "Ci sono rimasti solo i ricordi" è il commento che va per la maggiore sotto al post. La differenza tra quella Fiorentina che giocava la Champions e la squadra degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. E altri tra i commenti si chiedono: "Quando torneremo a vivere certe emozioni?".

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