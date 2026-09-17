Il 27 settembre alle 11 la squadra viola affronterà il Signa al Rocco B. Commisso Viola Park, in un amichevole celebrativa della il prima storica partita viola
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Cento anni dopo Fiorentina e il Signa si preparano a ritrovarsi di fronte in occasione di una sfida dal forte valore simbolico, che riporterà alla luce uno dei primi capitoli della storia del club viola.
Nel settembre del 1926, infatti, andò in scena la primissima partita della storia della Fiorentina proprio contro il Signa. Un incontro che appartiene alle origini del calcio viola e che, a distanza di un secolo, verrà celebrato con una nuova sfida tra le due società.
L’appuntamento è stato annunciato dal Signa stesso attraverso i propri canali social: Fiorentina e Signa si affronteranno domenica 27 settembre alle ore 11, al Rocco B. Commisso Viola Park, in un'amichevole celebrativa.
“Cent’anni di storia, un legame che non si cancella”, il messaggio scelto dal Signa per accompagnare l’annuncio della partita.
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