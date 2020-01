Pedullà: “Amrabat? Fiorentina attende e spera. Zurkowski andrà in prestito”

Il consueto punto di mercato su Radio Bruno con Alfredo Pedullà ha portato alle ultime notizie sulle trattative viola: “Sul centrocampista mantengo l’attenzione sull’estero. In Italia c’è la pista Duncan che però non sta portando sviluppi. Amrabat? La Fiorentina è in attesa di capire se il Napoli e gli agenti del giocatore troveranno un accordo sulla clausola, perchè il club azzurro ha in pugno il sì del Verona. Solo in un secondo momento i viola potrebbero inserirsi. Le uscite? Le prime dovrebbero essere Ranieri verso Ascoli e Saponara, che i viola devono liberare perchè passi dal Genoa al Lecce. Zurkowski? Penso che andrà a giocare per non buttare via la stagione”. E IACHINI AMMETTE: “UN ACQUISTO PER REPARTO”