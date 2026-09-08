La Nazione torna con un commento sulla decisione di esonerare Grosso e spiega: "Se ci fossero stati Rocco Commisso o Pradè probabilmente non sarebbe successo. Paratici ha invece optato per un taglio netto e senza appelli, non aspettando che la situazione si aggravasse. Anche se Grosso lo aveva scelto lui".

Probabilmente si era capito che qualcosa non stesse funzionando al meglio: le dichiarazioni su Kean, il fatto che Paratici non avesse mai messo bocca nelle sconfitte, con una crepa sempre più ampia. Ha agito prendendosi una responsabilità importante e di fatto ammesso i propri errori. Un gesto di coraggio, capendo di dover fare un passo indietro. E perché Vanoli? La sua voglia di dimostrare e il desiderio di rivincita potrebbero essere le armi giuste.