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Calcio spagnolo e internazionale in lutto per Jesus de Miguel, le cui condizioni erano gravissime dopo quanto accaduto nel posticipo della gara giocata lunedì 2 novembre tra il suo Tenerife e Andorra.

Al 7° di recupero, sul 2-2, il Tenerife lancia un contropiede con un lungo passaggio dalla propria metà campo. L’attaccante de Miguel punta la porta avversaria. La sua corsa si ferma poco oltre il centrocampo, dove impatta violentemente con il portiere dell’Andorra, Jesus Owono, lanciato in uscita. Owono è stato espulso, mentre de Miguel è rimasto a terra. Un compagno dell’Andorra, accortosi della gravità, ha chiamato subito i soccorsi.

Secondo i media spagnoli, de Miguel ha avuto un arresto cardiaco in ambulanza ed è stato rianimato. Il Tenerife ha confermato che era stato ricoverato all’Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria in «condizioni stabili» nonostante le gravi lesioni a testa e torace.

Questa mattina il club ha comunicato un peggioramento neurologico delle sue condizioni, definendole critiche. Dopodiché è arrivata la notizia del decesso.