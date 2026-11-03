La Fiorentina torna a respirare grazie alla vittoria contro il Sassuolo
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"È Fiorentina, 2 mesi dopo! Crollo Aquilani: 4° ko di fila": è il titolo del commento di Tuttosport sul poker rifilato dalla squadra viola a quella neroverde, sempre più in crisi: Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Come sono lontani i tempi di Grosso come allenatore… Dolci per il Sassuolo (promozione e salvezza) e amari per la Fiorentina (avvio choc in campionato). Dal Mapei emerge una Fiorentina che esce dalla crisi e un Sassuolo sull’orlo del burrone, al quarto ko consecutivo. Stessi punti in classifi ca, 8, ma stati d’animi opposti. Vanoli la vince coi cambi e con la qualità degli attaccanti, mentre ad Aquilani (che siede su una panchina che scotta) non sono bastati i primi gol stagionali di Laurienté.
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