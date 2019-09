Joaquin vecchio? Macché. Il vicepres. del Betis: “Il rinnovo in bianco è pronto”

“E’ pronto un contratto in bianco per Joaquin, quando vuole può firmarlo“. Parola di José Miguel Lopez Catalan, vicepresidente del Betis Siviglia, che ha parlato a RTV Betis in merito proprio al futuro dell’ex esterno viola. Nonostante i 38 anni di età, sembra che la storia del capitano degli andalusi con il suo club del cuore possa continuare. Anche quest’anno Joaquin è considerato da tutti all’interno dell’ambiente biancoverde più che fondamentale ed ecco che il suo futuro sarà ancora in campo.