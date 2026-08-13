Coppa Italia: i convocati del Benevento per la Fiorentina. C'è subito il neo-acquisto Okereke, assente l'infortunato Romano.
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Il Benevento ha diramato la lista di convocati per la sfida di domani che le streghe affronteranno contro la Fiorentina in Coppa Italia. Confermata l'assenza del difensore Romano fermato da un brutto infortunio, c'è invece Okereke, appena ingaggiato dai campani.Questi gli uomini che sfideranno i viola:
PORTIERI
22 Esposito Manuel96 Sylla Alioune26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca15 Dalle Mura Christian77 Pierozzi Edoardo23 Saio Pietro14 Scognamillo Stefano17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio 6 Siatounis Antonis38 Talia Angelo
ATTACCANTI
24 Giugliano Marco11 Lamesta Davide30 Logan Gaspar32 Mignani Guglielmo29 Okereke David
9 Salvemini Francesco90 Verdi Simone
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