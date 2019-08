Incredibile Ancelotti: “Rigore per la Fiorentina non aveva motivo di esistere”

A sei giorni da Fiorentina-Napoli, torna a parlare Carlo Ancelotti alla vigilia del big match con la Juve. Con dichiarazioni veramente incredibili. Il tecnico azzurro che nell’immediato post gara si era rifugiato dietro ad un “non ho visto le immagini” per non commentare la simulazione di Mertens trasformata in rigore, oggi è andato oltre. “Della gara di Firenze mi è rimasto il sapore della vittoria, su un campo ostico, con delle difficoltà evidenziate dai tre gol subiti ma che sono nati da un rigore che non aveva modo di esistere” ha detto Ancelotti. Che dunque grida allo scandalo per il rigore concesso alla Fiorentina che tutte le moviole hanno riconosciuto come giusto e sorvola ancora sul clamoroso penalty concesso poi agli azzurri.