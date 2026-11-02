"La Fiorentina ha fatto bene e nella ripresa ha segnato due gol"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Jay Idzes, giocatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
La mentalità è sempre uguale, dobbiamo rimanere uniti. Io sono stato fuori 6 settimane, sto ancora recuperando. Il primo tempo abbiamo giocato bene, ma poi abbiamo preso il gol. Dobbiamo imparare i momenti e capire quando essere più cattivi e stretti. Non si può continuare così e capire che in Serie A devi giocare da uomo, oggi abbiamo perso equilibrio e concentrazione. La Fiorentina ha fatto bene e nella ripresa ha segnato due gol. Ma tutto parte dal cuore. Siamo una grande squadra, ma se giochi per salvarti ogni partita è una battaglia. Confronto dopo la Lazio? No, solo silenzio. Questo fa capire tante cose.
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