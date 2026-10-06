E' stata confermata questa mattina la soluzione, emersa già nella giornata di ieri, che risolve con un compromesso la questione commissariamento della Figc. Alla base della vicenda che aveva tenuto banco nelle ultime settimane, la presunta incandidabilità del presidente eletto Giovanni Malagò in quanto non tesserato.

Questa mattina la Giunta del Coni, dopo un incontro tra Malagò e il presidente Buonfiglio, ha votato all'unanimità la proposta di nominare commissario proprio Malagò, il quale poi proporrà il più presto possibile nuove elezioni nelle quali sarebbe l'unico candidato. Di fatto un modo per non aggirare il regolamento, ma allo stesso tempo tutelare la figura di Malagò che le componenti del calcio (Serie A in primis) hanno scelto e continuano a scegliere come uomo del nuovo corso Figc.

Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del Consiglio alle 14, ma a questo punto è solo un('altr)a formalità.