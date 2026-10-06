Il settore ospiti di Marassi sarà esaurito per Genoa-Fiorentina: i 1.700 biglietti sono stati acquistati in pochissimo tempo, confermando la fiducia dei tifosi nel nuovo corso Vanoli dopo tre settimane di sosta. La trasferta segue quella di Venezia, dove il sostegno viola aveva accompagnato la prima vittoria in campionato e la rimozione del divieto per i residenti a Firenze e provincia. Il blocco, scattato dopo gli incidenti con i romanisti a Bologna a gennaio, aveva riguardato tutte le restanti trasferte della scorsa stagione e anche la gara di agosto contro la Roma. Si preannuncia pieno anche il settore ospiti di San Siro per la sfida con l’Inter del 25 ottobre, con oltre mille sostenitori attesi.

Per aumentare il sostegno al Franchi, la società ha lanciato un mini abbonamento per tre partite, tutte alle 20.45: Atalanta il 29 ottobre, Juventus l’8 novembre e Cagliari il 7 dicembre. Ne sono già stati venduti alcune migliaia, che si aggiungeranno ai 14.556 abbonati stagionali. Il cambiamento del clima era emerso nel pareggio per 1-1 contro il Napoli: dopo i fischi successivi al Frosinone e la dura contestazione dopo il Torino, sono arrivati gli applausi e il coro della Fiesole «Vi vogliamo così». I tifosi chiedono prestazioni all’altezza, evitando un’altra stagione di sofferenza e sperando nella rincorsa all’Europa.

Il ritorno di Vanoli è il principale motivo della ritrovata fiducia. Dopo tre partite la curva aveva contestato Grosso con «Salta la panchina», prima dell’esonero del giorno successivo; al termine della scorsa stagione, invece, Vanoli era stato l’unico risparmiato dalla protesta, con il coro «Rispettiamo solo Vanoli». Il tecnico ha spiegato a Sky: «Quando sono andato via il tributo della gente mi ha legato ancora di più a questa città, non sono tornato per rivincita ma per regalargli qualcosa di importante». Lo scrive Repubblica Firenze.