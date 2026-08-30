Domani mattina torna ad allietare le mattinate dei desolati tifosi viola LUNA PARK FIORENTINA la fortunata e scanzonata trasmissione di Radio Bruno con Rocio Rodriguez e Giovanni Sardelli sulla plancia di comando. Si alternano in regia tanti baldi giovanotti che contribuiscono al successo della trasmissione. Da lunedì a sabato il calcio è più leggero dalle 7 alle 9 con Luna Park Fiorentina.