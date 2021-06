Carnasciali: “I problemi rimarranno. Se non arriva Italiano sarà un dramma”

Daniele Carnasciali commenta così la situazione di difficoltà che sta attraversando la dirigenza viola

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, si è soffermato sulla problematica situazione dei Viola sulla scelta del nuovo allenatore. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Noi siamo bravi a crearci problemi. Non sarà l'allenatore la soluzione, i problemi rimarranno lo stesso. Gattuso aveva scelto la Fiorentina per il progetto che non è stato rispettato. Se Italiano non arriverà sarà un dramma".