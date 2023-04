Brekalo verso la convocazione. Bonaventura, niente miracolo e spazio a Barak

L'allenamento di ieri non ha portato buone notizie sul fronte Bonaventura. Il centrocampista sarà out e Barak dovrebbe prendere il suo posto. Mandragora potrebbe rifiatare e quindi lasciare spazio a Castrovilli

La Nazione si sofferma sulle condizioni della squadra di Italiano. L'allenamento di ieri non ha portato buone notizie sul fronte Bonaventura. Il centrocampista sarà out e Barak dovrebbe prendere il suo posto. Mandragora potrebbe rifiatare e quindi lasciare spazio a Castrovilli. Buone notizie dagli altri fronti. Venuti ha smaltito la febbre, pure Brekalo viaggia verso la convocazione. Così come Ikoné e Gonzalez, tenuti a riposo a Monza e pronti per giocare (anche dal 1’) domani sera.