Pagellone VN: tra due 9 e due 4, tutti i voti di una Fiorentina dai mille volti

DE GEA 9: forse non ci rendiamo conto di chi abbiamo avuto in porta per tutto l'anno. Nel suo ruolo è uno dei giocatori più forti della sua epoca (che ha dimostrato essere ancora in pieno corso), e ci sembra opinabile il fatto che sia stato Svilar ad essere premiato come miglior portiere del campionato. Saremo di parte... I due rigori parati al Milan contro il Franchi sono la cartolina di una stagione da incorniciare, condita con atteggiamento impeccabile, parole sempre positive e un occhiolino a chi credeva che non fosse più all'altezza.