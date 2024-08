Friburgo-Fiorentina, ore 15:30: dove vederla in tv e streaming

Questo pomeriggio, ore 15:30, la Fiorentina è attesa per un'altra amichevole contro il Friburgo: dove vederla in tv e streaming

Via al settimo test amichevole della Fiorentina di Palladino, Friburgo-Fiorentina. I viola volano in Germania per uno dei test più importasti della stagione, a una settimana dall'esordio al Tardini di Parma. Nelle sei uscite precedenti, la squadra gigliata ha ottenuto tre vittorie (contro Primavera viola, Reggiana e Grosseto), due pareggi (Bolton e Hull City) e una sconfitta (contro il Preston).