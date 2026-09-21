La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando

La Fiorentina ha annunciato tutte le modalità di acquisto e le info utili per quanto riguarda l'amichevole col Signa che verrà giocata domenica prossima al Viola Park. Questo il comunicato:

"ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra viola, domenica 27 settembre, alle ore 11:00, presso lo Stadio “Curva Fiesole” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, affronterà in amichevole il Signa 1914.

Tutti i tifosi potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da domani, martedì 22 settembre, alle 15:00 attraverso il seguente link https://www.acffiorentina.com/it/ticketing/3976a4e3-5237-49d8-925c-268e7ba2efe1

Il giorno della partita, si potrà accedere allo Stadio Curva Fiesole a partire dalle ore 09:30 e saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite:

– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park

(https://maps.app.goo.gl/z8AKWTmmqfcSccvK7);

– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78

(https://maps.app.goo.gl/2vrm9xeC1VyWLetD7)

Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni relative alla sicurezza: NON È CONSENTITO L'ACCESSO AGLI ANIMALI. È, INOLTRE, VIETATO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO, CIBI E BEVANDE.

I rappresentanti dei media interessati ad assistere all’amichevole, potranno accedere alla struttura mostrando il tesserino da giornalista e potranno seguire la partita dalla Tribuna stampa."