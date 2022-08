VN – Nico Gonzalez out per scelta tecnica: l’argentino sta bene

La decisione di far giocare Kouamè al posto di Nico Gonzalez ha stupito tutti. Ci siamo chiesti allora, se ci fossero novità sulle condizioni dell'argentino. Secondo da quanto appreso dalla nostra società, l'esterno viola non ha nessun problema fisico. Quindi, Nico è stato escluso per scelta tecnica e sederà in panchina.