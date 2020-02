Vlahovic, sorpasso su Cutrone e… Simeone. Ora Dusan è tra i top 2000 d’Europa

“Cercherò di farmi chiamare bomber”. Parlava così Patrick Cutrone lo scorso 16 gennaio. L’avventura viola del “Pungiglione” era iniziata alla grande, con il gol segnato all’Atalanta in Coppa Italia. Aveva concesso il bis al San Paolo contro il Napoli, ma il fuorigioco aveva ricacciato in gola l’urlo di gioia. Poi stop. Si sa, nel calcio le gerarchie cambiano velocemente. Al momento l’attaccante titolare della Fiorentina è Dusan Vlahovic. E non solo per la doppietta di ieri.

Il serbo ha le caratteristiche ideali per il gioco di Beppe Iachini. Tiene alta la squadra facendola “respirare”, partecipa di più alla manovra e si rende maggiormente pericoloso rispetto a Cutrone. Ha solo diciannove anni, ha ampi margini di miglioramento, ma sembra già un predestinato. Non è un caso se il tecnico viola ha detto che il percorso di crescita di Vlahovic assomiglia a quelli di Dybala e Icardi, non certo due giocatori qualunque.

Anche i numeri sono da capogiro. Il 28 gigliato ha già eguagliato i gol segnati da Simeone nella scorsa stagione: sei in campionato più due in Coppa Italia. Con una differenza importante: l’argentino è andato in rete nell’arco di 40 gare (36 in Serie A, 4 in Tim Cup). Il serbo ha raggiunto l’attuale centravanti del Cagliari in appena 24 partite (20+4). Tra l’altro Vlahovic ha giocato meno di mille minuti in campionato. Non è finita. Nella classifica dei gol segnati dagli attaccanti nati nel 2000 nei cinque maggiori campionati europei, l’ex Partizan Belgrado si piazza al terzo posto, alle spalle dei due mostri sacri Jadon Sancho ed Erling Haaland. Mica male. E sabato Dusan sfiderà la sua fonte d’ispirazione, Zlatan Ibrahimovic: senza timori reverenziali, ne siamo certi.