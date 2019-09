Viola in Nazionale: Badelj, Chiesa, Caceres e gli altri. Gli impegni degli 11 viola

Sono undici i giocatori della Fiorentina impegnati in nazionale in questi giorni. A partire da Federico Chiesa che con l’Italia sfiderà Armenia e Finlandia nelle giornate di domani e domenica. Pezzella, chiamato dall’Argentina, se la vedrà con Cile e Messico rispettivamente domani e martedì prossimo. Milan Badelj sta lavorando con la Croazia, le partite previsto sono venerdì e martedì contro Slovacchia e Azerbajan. Negli stessi giorni, con l’Under 21 azzurra, giocheranno Ranieri e Sottil contro Moldavia e Lussemburgo. Vlahovic e Terzic saranno aggregati all’Under 21 della Serbia, sfideranno Russia e Lettonia proprio mentre giocheranno gli azzurrini. Infine Dabo tra due giorni sarà in campo contro il Marocco mentre il giovane Brancolini con l’Under 19 giocherà contro Olanda e Svizzera il 6 e 9 settembre.

Tutti i giocatori faranno rientro appena finiti gli impegni, gli ultimi ad arrivare saranno Pezzella, Caceres e Dabo: si rivedranno in città giovedì 12 settembre, antivigilia di Fiorentina-Juventus.