Viola in cerca della terza vittoria consecutiva in trasferta: da quanto manca

La Fiorentina non vince tre gare di fila lontano dal Franchi dalla primavera del 2018

Torino, Udine e Roma: su questi campi la Fiorentina ha ottenuto tre vittore consecutive in trasferta per l'ultima volta nella sua storia. Tre gare, queste, giocate tra marzo ed aprile 2018, in un periodo davvero difficile e particolare, successivo alla scomparsa del capitano gigliato Davide Astori. In quella tragedia la truppa viola guidata allora da Stefano Pioli tirò fuori il meglio ottenendo un'ottima striscia di risultati positivi, suggellata appunto da tre belle vittorie corsare: Torino-Fiorentina 1-2 (18-03-2018), Udinese-Fiorentina 0-2 (03-04-2018) e Roma-Fiorentina 0-2 (07-04-2018). Lo riporta il Corriere dello Sport.