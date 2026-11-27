Paolo Vanoli in conferenza stampa sabato 28 novembre alle 16:00 al Viola Park per presentare la sfida Udinese-Fiorentina
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La Fiorentina si prepara a tornare in campo per la ripresa del campionato, con la trasferta contro l'Udinese ormai alle porte. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali di comunicazione, la società viola ha annunciato l'appuntamento con la stampa in vista della sfida contro i friulani: domani il tecnico gigliato Paolo Vanoli interverrà in conferenza stampa per presentare la gara e rispondere alle domande dei giornalisti, facendo il punto della situazione in casa viola.
La nota del club
ACF Fiorentina informa che domani,sabato 28 novembre, alle ore 16:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista diUdinese –Fiorentina.
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